FC Groningen-speler Antuna debuteert in selectie Mexico

FC Groningen-speler Uriel Antuna is voor het eerst opgeroepen voor het Mexicaanse voetbalelftal.

Vrijdag oefent Mexico in Brussel tegen België, maandag in Gdansk tegen Polen.

Voor het Mexicaanse elftal onder 20 speelde Antuna tot nu toe al wel tien interlands, waarin hij drie keer scoorde.

Basisplaats veroverd

Antuna is bezig aan zijn eerste seizoen bij FC Groningen en veroverde onlangs een basisplaats. De vleugelaanvaller wordt voor twee jaar gehuurd van Manchester City. De Britse topclub nam hem over van Santos Laguna, waarvoor hij slechts één duel in de hoogste Mexicaanse divisie speelde.

