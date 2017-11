Column: Je kunt niet een oud vrouwtje beroven en appen tegelijk

Kinderen moeten lekker buiten spelen en in de modder wroeten, zeggen de pedagogen van nu. Wég bij die pc, wég bij die smartphone, terug naar de Middeleeuwen. We willen geen stoofjesklanten en bleekneusjes. Maar feit is wel dat de kleine monsters buiten opgroeien voor galg en rad.

Dat bleek afgelopen week weer eens uit een rapport van, onder meer, het Groningse Sociaal Planbureau. De afgelopen tien jaar is de geregisteerde jeugdcriminaliteit in Groningen met twee derde afgenomen, en hoe komt dat? Doordat de jeugd van tegenwoordig de hele dag op zijn mobieltje zit te turen en daarbij de deur niet meer uitkomt. Oké, de politie heeft ook een handje geholpen en kinderen zitten meer op school, maar de onderzoekers zien een duidelijk verband tussen de daling van het aantal jeugdzaken en de opkomst van de smartphone. Je kunt niet een oud vrouwtje beroven en appen tegelijk.

Als die trend doorzet, en dat is wat trends verondersteld worden te doen, hebben we over een paar jaar geen jeugdcriminelen, en een generatie later dus helemáál geen boeven meer, want jong geleerd is oud gedaan. Nuttige opvoedinstrumenten als galg en rad zijn dan verleden tijd. Maar spannende jongensboeken gaan we dan ook missen, want je kunt geen goed verhaal bouwen om een suffe knaap die bij zijn bord ochtendpap geeuwend zijn Samsung Galaxy aanzet om hem 15 uur later weer aan de lader te hangen, nadat hij zich heeft teruggetrokken in zijn rukbunker. Vroeger, in de tijd van scheepsmaat Woeltje, de AFC'ers, Bram Vingerling en de schippers van de Kameleon werd zo iemand een dooie genoemd.

Bedoelde knaap mag dan buiten de boeken blijven van de kinderpolitie, maar dat wil niet zeggen dat hij zich niet te buiten gaat aan cybercrime. Ook dat wordt door die onderzoekers geconstateerd. We zijn tenslotte geneigd tot alle kwaad en dat moet uit de lengte of uit de breedte. Dat ontaardt dus in het sturen van geniepige, pesterige appjes, of vieze plaatjes aan meisjes in zijn klas. Dat hem dat later zijn tv-carrière kan kosten, kan zo'n jongen nog niet overzien. Op zo'n schermpje kun je namelijk sowieso niks overzien, zo plat als 'ie is. Het leven gaat er een beetje aan je voorbij. Dat zagen we afgelopen week ook in de Tweede Kamer, waar ministers en Kamerleden tijdens het debat over de regeringsverklaring allemaal eenzelvig zaten te appen, tinderen en patiencen.

Hoezeer het leven zich aan de smartphoneverslaafde onttrekt, blijkt uit een ander onderzoek, van afgelopen zomer, door de Rutgers Stichting. Jongeren zijn zo druk in de weer met hun schermpjes dat ze, vergeleken met vijf jaar geleden, anderhalf jaar later toekomen aan hun 'eerste keer'. Nee, ze moeten zo nodig eerst uitvoerig alle berichten uit de groepsapp beantwoorden. En ook volwassenen doen het minder, omdat ze voor het slapen gaan eerst nog hun Facebookpagina moeten bijwerken. Daarna is de lust ze blijkbaar vergaan. Over een paar jaar hebben we misschien niet alleen geen jeugdcriminelen, maar zelfs helemáál geen jeugd meer.

Meer dan veertig jaar geleden, toen in de modder spelen nog vanzelfsprekend was, en kattenkwaad heel gewoon, kwam ook John Lennon met een opvoedkundig advies: 'Make love, not war.' Door die smartphone komt helaas van geen van beiden wat terecht.

Willem van Reijendam