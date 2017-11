'Of Eelde in de problemen komt, is koffiedik kijken'

Deel dit artikel:











'Of Eelde in de problemen komt, dat kun je van tevoren niet zeggen. Dat is echt koffiedik kijken.' De Drentse gedeputeerde Cees Bijl heeft geen idee of de toekomst van Groningen Airport Eelde in gevaar komt, nu de stad Groningen 'maar' zes miljoen euro in het vliegveld wil steken.