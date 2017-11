Expeditie Grunnen vraagt zich af: wie o wie mist deze pet?

Van wie is deze pet? Dat vragen Aafko en Geppie Ottema zich al tijden af. Ze dachten de eigenaar te hebben gevonden in Derk Bosscher. De presentator van RTV Noord heeft immers bijna altijd een pet of hoed op zijn hoofd. Maar nee, hij is niet de eigenaar van de pet.

Tussen de prei

De pet is gevonden in Termunten, tussen de prei. 'In eerste instantie dacht ik: 'Laat ik maar eens even in de sloot kijken'. Je hoort tegenwoordig zulke rare verhalen. 'Misschien ligt er wel iemand'', dacht ik, vertelt Aafko Ottema.



'Dai het ja altied n pet op de kop'

Bij thuiskomst laat hij de pet aan zijn vrouw Geppie zien. 'Och, dat is vast de pet van Derk Bosscher. Dai het ja altied n pet op kop zittn.' Nee, het is niet Derk Bosscher zijn pet.



'Een pet verliezen, dat heb je toch ook door?', denkt Geppie Ottema hardop. 'Hij waait toch van je hoofd af dat merk je toch meteen?'



Meld je bij Expeditie Grunnen

Ben jij de eigenaar van de pet, of ken jij de eigenaar van de pet? Laat het ons weten via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen. Zondag willen we de pet terugbrengen naar de eigenaar en we zijn heel benieuwd naar het verhaal achter de pet.