Crossen op het scherp van de snede: 'Het was kiezen: of hij, of ik'

Dertien en vijftien jaar zijn ze. Motorcrossers Rodney Elema uit Farmsum en Rafael de Jonge uit Veendam. Op jonge leeftijd zijn de twee vrienden gaan crossen. En ze zijn voor de duvel niet bang, zo bleek vrijdagavond tijdens de Supercross in Zuidbroek.

'Het is altijd strijd', zegt Rodney. 'Gewoon naast elkaar rijden en proberen elkaars plek af te jatten. Hij reed mij er hier af in een bocht.'

'Ik had iets te veel gang en kon niet meer op tijd remmen', verklaart Rafael. 'Toen was het kiezen: of hij, of ik. Dan kies ik toch liever voor mezelf.'

Rodney: 'Ik zei op dat moment niks, ik was alleen maar boos.'

'Het komt op techniek aan'

Indoorcrossen, het is volgens Rafael een speciale belevenis. Alles is dicht op elkaar als je indoor rijdt, je hebt altijd wat te doen hier. Rustmomenten heb je niet. Het komt op techniek aan. Je hebt hier geen rechte stukken waar je motor het kan doen.'

Zwaardere klasses

Zaterdag en zondag wordt er ook nog gecrosst in Zuidbroek. De zwaardere klasses maken dan hun opwachting.

Lees ook:

- Drieduizend kuub 'echte Oldambtster klei' gestort in Eurohal Zuidbroek