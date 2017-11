Meerdere (pogingen tot) inbraken in Groningen en Haren

In de stad Groningen en Haren is dit weekend op meerdere plaatsen ingebroken of een poging gedaan om ergens binnen te komen.

Aan 't Harde in Haren is ingebroken in een woning. De politie heeft daar met een speurhond naar de daders gezocht, maar die werden niet meer aangetroffen.

Koevoet

In de Manholtstraat in de stad Groningen is geprobeerd in te breken. De dader heeft met een koevoet geprobeerd een raam en een deur open te breken, maar dat lukte niet.

Bij een kapper in de Savornin Lohmanlaan in Stad is het slot beschadigd geraakt, maar ook daar kwam de inbreker niet binnen.

Lees ook:

- Nachtelijke inbraak bij dagbesteding: 'Ze moeten hier eerder zijn geweest'

- Stadse winkeliers nemen veiligheidsapp in gebruik