Reclame voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad op boot naar Schier

Wie met de boot van Lauwersoog naar Schiermonnikoog reist, ziet binnenkort zowel in de terminal als op de boot reclame voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad.

Wagenborg Passagiersdiensten, met veerboten richting Schier en Ameland, heeft zich als sponsor verbonden aan de organisatie van Culturele Hoofdstad 2018.

'Uitdagend en divers'

Ger van Langen, directeur van Wagenborg Passagiersdiensten: 'Het programma van Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is uitdagend en divers en verdient zo breed mogelijke aandacht. We zijn daarom blij dat we als partner onze promotionele bijdrage kunnen leveren.'

Meer samenwerking

Vrijdag liet Marumer Tjeerd van Bekkum, directeur van Culturele Hoofdstad, al weten dat hij vindt dat de samenwerking tussen de provincies Groningen en Friesland intensiever moet worden op het gebied van toerisme en cultuur.

Door de grenzen tussen beide provincies te laten 'wegvallen' op het gebied van cultuur en toerisme denkt Van Bekkum een flinke boost te kunnen veroorzaken.

