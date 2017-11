Kluis Casino haast niet te kraken; omwonenden mogen huis nog niet in

Een deel van de omwonenden van het afgebrande Holland Casino in Groningen mag pas later terugkeren naar hun woning dan verwacht.

Ze zouden afgelopen vrijdag weer naar huis mogen, maar dit is uitgesteld tot volgende week. Reden is dat de sloop van de kluis in het casino vertraging oploopt. De kluis blijkt zo'n sterke constructie te hebben dat de sloop lastiger is dan verwacht.

De betreffende omwonenden zijn geïnformeerd. Volgens Holland Casino-woordvoerder Lukas Burgering leidt de vertraging bij niemand tot problemen. Iedereen heeft onderdak.

