Niek Blikslager wint zestigste Plantsoenloop

Stadjer Niek Blikslager heeft zijn favorietenrol waargemaakt door zaterdag de zestigste editie van de Plantsoenloop op zijn naam te schrijven.

Hij legde de acht kilometer door het Noorderplantsoen af in 25 minuten en 17 seconden. De Amsterdammer Thomas Nijman volgde op bijna twee minuten. De stad-Groninger loper Arjan Marchand, vorig jaar nog winnaar, werd derde op 2.05 minuten van Blikslager.

Nog meer Stadse zeges

Ook bij de vrouwen bleef de zege in de stad Groningen: Ellen Jansen won in 31.41 minuten, gevolgd door de winnares van vorig jaar: Saffira Kiewiet uit Eelde. Kiewiet had 55 tellen achterstand opgelopen. Sophie Nijman uit Heino werd derde op bijna 3 minuten van winnares Jansen.

De 'halve afstand' werd bij de mannen gewonnen door Stadjer Jaap Gerben Vellinga, Marrijtje Molenhuis uit Assen was de snelste vrouw.

