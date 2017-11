Gemiste strafschop Donald resulteert in nederlaag voor Jong FC Groningen

De beloften van FC Groningen hebben zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen Harkemase Boys met 2-3 verloren. FC-spits Joël Donald kreeg in de 90e minuut, bij een 2-3 stand, een uitgelezen mogelijkheid om de gelijkmaker aan te tekenen, maar zijn strafschop werd met een knappe reactie gepareerd door Harkema-doelman Erick Jansema.

Uitblinker aan de kant van Jong FC Groningen was Ajdin Hrustic. Hij scoorde uit een vrije trap de 1-1 en hielp ook met een gave trap David Browne aan de 2-2, maar het waren de Friezen die aan het langste eind trokken door een doelpunt twintig minuten voor tijd van Jan Hooiveld.

Rentree

Kasper Larsen maakte zijn rentree in de kleuren van FC Groningen. De Deense centrale verdediger keerde terug op het veld na blessureleed en deed de eerste helft van dit duel mee. Hij werd in de rust gewisseld door coach Alfons Arts.

Spectaculair

De wedstrijd op sportpark Corpus den Hoorn kende een spectaculaire openingsfase. Al in de vijfde minuut kwamen de gasten op voorsprong. Een goede voorzet van de linkerkant werd knap door Kevin Mennega achter doelman Jan Hoekstra getikt. Jong FC Groningen kwam na een klein kwartier spelen op gelijke hoogte.

Prachtige vrije trap

Ajdin Hrustic mocht een vrije trap nemen op 25 meter van het doel van Harkemase Boys. De Australiër schoot de bal met een schitterende curve achter sluitpost Jansema. Na een half uur was het opnieuw Hrustic die een afvallende bal net overschoot.

Twee goals

Harkema kwam beter uit de kleedkamer na de rust en nam in de 54e minuut wederom de leiding. Uit een klutssituatie werkte aanvoerder Henny Bouius de bal achter keeper Hoekstra.

Jong FC Groningen liep even achter de feiten aan, maar wist zich snel te herstellen. Een perfect ingebrachte vrije trap van Hrustic na dik een uur spelen werd door David Browne tot doelpunt gepromoveerd: 2-2.

Kopbal

Een onoplettendheid in de verdediging van de FC leidde de 2-3 in. Een ingooi van de Friezen werd verlengd en kwam op het hoofd van Jan Hooiveld. Hoekstra stond iets te ver voor zijn doel en werd geklopt door deze inzet. In de slotfase ging de thuisploeg met alle macht op zoek naar de gelijkmaker.

Gemiste strafschop

Dit leek te gaan lukken toen Donald vlak voor tijd in het strafschopgebied door verdediger Kellian van der Kaap tegen de grond werd getrokken. Van der Kaap moest met rood naar de kant en de FC kreeg een penalty. De spits van de FC ging zelf achter de bal staan, maar moest met lede ogen toezien hoe Jansema met een prachtige reflex zijn inzet uit het doel wist te houden.

Stand

De ploeg van coach Alfons Arts zakt door deze dure nederlaag naar de vijfde plaats in de derde divisie met achttien punten uit elf wedstrijden.

Over twee weken an Jong FC Groningen revanche nemen. Op zaterdag 18 november staat de thuiswedstrijd tegen Quick Boys op het programma.

