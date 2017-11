Expeditie Grunnen vliegt het zand om de oren

Gared Steinke. Dat is de man bij de Dutch Supercross in Zuidbroek. De crosser is eigenlijk bekender onder de naam Stankdog.

Dit komt omdat zijn viertaktmotor enorm stinkt. Zaterdag rijdt Stankdog echter met een tweetaktmotor.

Steinke is ontzettend populair onder de jonge crossers. 'We hebben best veel moeite gedaan om hem vanuit Amerika naar Zuidbroek te krijgen. We zijn trots en blij dat het gelukt is', vertelt organisator Pepijn de Haan in Expeditie Grunnen.

