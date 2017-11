Natuurwerkdag trekt bijna duizend vrijwilligers

In totaal staken zaterdag 909 deelnemers zaterdag de handen uit de mouwen tijdens de zeventiende editie van de Natuurwerkdag.

De deelnemers liepen sterk uiteen. In Haren was de jongste deelnemer (2 jaar). Hij hield vanaf zijn trekker toezicht op papa en de anderen. In Zandeweer deden cliënten van zorginstelling Lumaheerd mee. Ook waren er twee locaties met meer dan honderd deelnemers.

Zagen, snoeien en planten

De Natuurwerkdag vindt traditioneel plaats op de eerste zaterdag van november. Vrijwilligers zagen, snoeien, knotten, zeisen, planten, zaaien en maken poelen en vennen schoon.

Zo zijn in Steendam en Leens duizenden bloembolletjes geplant. In de hele provincie werden takkenrillen aangelegd. Deze vlechtwerken van takken bieden beschutting aan insecten en talloze kleine zoogdieren. Verder kregen diverse (historische) begraafplaatsen een opknapbeurt.