Live: buigt Faber met FC Groningen de negatieve spiraal om tegen Heracles?

FC Groningen speelt vanavond de belangrijke uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Het duel in het Polman stadion begint om 19:45 uur.

Volg de wedstrijd via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; te Wierik, Van Nieff, Memisevic, Absalem; Bacuna, Reis; Antuna, Doan, Warmerdam; Veldwijk.

Heracles Almelo:

Castro; Breukers, Pröpper, Van den Buijs, Hardeveld; Niemeijer, Pelupessy, Monteiro; Kuwas, Gladon, Peterson.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof

#hergro