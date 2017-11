Welk cijfer geef jij aan de FC vs Heracles Almelo

FC Groningen verloor zaterdagavond met 2-1 van Heracles Almelo. De gifbeker lijkt nog steeds niet leeg te zijn voor de Groningers.

Heracles kwam in de eerste helft op voorsprong door een goal van Niemeijer. Op slag van rust maakte Veldwijk uit een strafschop de gelijkmaker. In de tweede helft waren beide ploegen aanelkaar gewaagd, maar trok de thuisploeg aan het langste eind.

Warmerdam gleed Kuwas in het strafschopgebied onhandig onderuit. Scheidsrechter van den Kerkhof kon niet anders doen dan naar de stip wijzen. Verdediger Hardeveld schoot de bal, via de hand van Padt in de bovenhoek.

Wat vond jij van het presteren van de FC? Geef je stem hieronder. Je kunt een cijfer geven van één: 'Stekker eruit. Wordt nooit wat' tot 'een tien: Kon Minder!.

Rond 23:30 sluiten we de poll en berekenen we het gemiddelde cijfer dat jullie hebben aangegeven aan de FC.

Geef hier je cijfer aan de FC tegen Heracles Almelo.