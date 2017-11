Robben Nederlandse topscorer in Bundesliga

Met zijn doelpunt van zaterdag tegen Borussia Dortmund is Arjen Robben de meest succesvolle Nederlandse voetballer in de Bundesliga.

De 33-jarige aanvaller van Bayern München maakte tegen de rivaal uit Dortmund zijn 93ste treffer in de hoogste Duitse competitie. Daarmee is hij Willy Lippens gepasseerd op de ranglijst als meest trefzekere Nederlander in de Bundesliga.



Buitenlandse clubtopscorer

Lippens maakte van 1966 tot 1981 in dienst voor Rot-Weiss Essen en Borussia Dortmund 92 competitietreffers. Robben had negen seizoenen in dienst voor Bayern nodig om dat aantal in te halen.

Met zijn 93 goals is Robben ook Giovane Élber voorbij als buitenlandse clubtopscorer van Bayern in de Bundesliga.

Mede door de goal van Robben won Bayern München zaterdagavond de topper van Borussia Dortmund met 3-1.

