Kovvie mit kouke in de kerk in hartje Amsterdam

'Moi!' schalt het zondagochtend door de Oude Lutherse Kerk in hartje Amsterdam. Daar wordt om 10.30 uur voor de elfde keer een Groninger kerkdienst gehouden.

De dienst heeft als thema 'wat is wies?' Het verhaal over de vijf dwaze en de vijf wijze maagden uit het bijbelboek Mattheüs vormt de rode draad door de dienst, die volledig in het Gronings wordt gehouden.

Zangeres Marlene Bakker treedt op, samen met gitarist Bernard Gepken en toetsenist Arjen de Bock. Ze zingt onder meer het aardbevingslied 'Loat Grunnen nait zakken'.

Koffie mit kouke

Na de dienst wordt het Gronings volkslied gezongen en is er kovvie mit kouke.

RTV Noord maakte vorig jaar een reportage over de kerkdienst, die bovenaan dit artikel te bekijken is.

