Bewoners ontruimde flat mogen weer naar huis (update)

Een flat aan de Siersteenlaan in de stad Groningen is zaterdagavond een tijd ontruimd geweest. Bewoners klaagden over een 'vreemde lucht' en hadden last van geprikkelde luchtwegen.

De brandweer heeft metingen verricht. Er is geen gas, koolmonoxide of andere gevaarlijke stof gemeten, aldus de brandweer. Rond 22.15 uur mochten de bewoners weer terug naar huis. Bussen Er waren in totaal 22 woningen uit voorzorg ontruimd. Er was ook een ambulance opgeroepen, om mensen die klachten hebben te onderzoeken. De bewoners werden met bussen weggebracht en opgevangen in een nabijgelegen verzorgingstehuis. Wat de vreemde lucht heeft veroorzaakt, is nog onbekend.