Lycurgus pakt opnieuw ruime zege

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben opnieuw overtuigend gewonnen in de competitie. De Groningers versloegen zaterdag de nummer vier op de ranglijst, SV Land Taurus, in eigen huis met 3-0 (25-16, 25-17, 25-16).

Lycurgus heeft tot nu toe alle competitieduels gewonnen. De Groningers blijven hierdoor aan kop in de eredivisie met 18 punten uit 6 wedstrijden.

Champions League

Woensdag speelt Lycurgus in de derde en laatste voorronde van de Champions League in het eigen Alfa-college Sportcentrum tegen Noliko Maaseik. De return is zondag in België.