FC Groningen gaat strijdend ten onder tegen Heracles

Er lijkt geen eind te komen aan de lijdensweg voor FC Groningen. De ploeg van coach Ernest Faber ging ook in Almelo ten onder, Heracles was met 2-1 te sterk. De gasten creëerden voldoende kansen om met een beter resultaat weg te komen. Het mocht niet zo zijn.

Driest ingreep

Het was de vierde nederlaag op rij in alle competities voor de Groningers. Het duel in Almelo kon beide kanten op gaan en werd beslist door een drieste ingreep van Warmerdam, die Kuwas tien minuten voor tijd in het strafschopgebied onderuit haalde. Scheidsrechter van den Kerkhof kon niets anders doen dan naar de stip wijzen. Centrale verdediger Hardeveld velde het vonnis over de FC.

Onterecht

De nederlaag voor FC Groningen was onterecht, maar het scorebord liegt niet. Heracles kwam na een klein kwartier spelen op voorsprong. De behendige buitenspeler Kuwas snelde Absalem voorbij. De bal kwam met een gelukje voor de voeten van Niemeijer die hard langs Padt knalde: 1-0.

Gelijkmaker

Groningen kreeg kansen via Veldwijk en een kopbal van Memisevic werd van de lijn gehaald. De gelijkmaker op slag van rust was dan ook verdiend. Veldwijk nam de bal goed aan waarna deze tegen de hand van Monteiro kwam in het strafschopgebied. Terechte penalty ingeschoten door Veldwijk.

Interessant gevecht

Na de rust ontspon zich een interessant gevecht. Beide ploegen gingen op zoek naar de winnende treffer. Veldwijk was er met een gevaarlijk schot dichtbij, namens Heracles kopte Van den Buijs net naast.

Onrechtmatig

Net toen het duel op een gelijkspel leek af te stevenen viel toch nog de winnende voor Heracles. Kuwas ging Warmerdam op snelheid voorbij, de verdediger van de FC knokte zich terug maar gleed veel te driest in en tacklede Kuwas onrechtmatig. De strafschop werd benut door centrale verdediger Hardeveld, hoewel Padt er nog met een handje aan zat.

Zorgen

De zorgen voor FC Groningen nemen overhand toe. Het was alweer de zesde nederlaag voor de ploeg van coach Ernest Faber in deze competitie. FC Groningen staat op de vijftiende plaats in de eredivisie met negen punten uit elf wedstrijden. Volgend weekend is een interlandperiode. Eerstevolgende wedstrijd is zondag 19 november, het thuisduel tegen Vitesse.

