Bewoner ontruimde flat: 'Ik was bang dat er iets met mijn kat was'

Bewoonster Anneke Melcherts van de flat aan de Siersteenlaan in de stad Groningen zat zaterdagavond behoorlijk in de rats.

Vanwege een vreemde lucht moesten 22 appartementen worden ontruimd. 'Ik was bij een vriendin toen de buurvrouw belde dat iedereen de flat uit moest. Toen bedacht ik me dat mijn kat hier nog binnen was.'

Onder de bank

Daarom kwam Melcherts toch maar naar de flat. Die werd na metingen weer vrijgegeven, er is niks gevaarlijks vrijgekomen, aldus de brandweer.

Tot grote opluchting van Melcherts. 'Ik was echt bang dat er iets met mijn kat zou zijn. Maar gelukkig is alles goed. Hij lag onder de bank, want hij was wel een beetje bang geworden.'

Centrale hal

Volgens de brandweer was de ontruiming een voorzorgsmaatregel. 'Een bewoner rook een penetrante lucht in de centrale hal. Daarom hebben we uit voorzorg de flat ontruimd. Onze meters hebben niks raars gemeten. We konden de lucht wel ruiken, maar weten niet wat het precies geweest is.'

De brandweer heeft de flat geventileerd, waarna de vreemde lucht verdwenen was.

