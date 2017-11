Donar heeft geen enkele moeite met hekkensluiter Den Helder

De basketballers van Donar kunnen ontspannen toeleven naar de Europe Cup-wedstrijd aanstaande dinsdag tegen het Franse Le Portel. Het competitieduel zatedagavond in en tegen Den Helder werd eenvoudig gewonnen met 86-69.

Dourisseau ziek

De Groningers kenden weinig moeite met de rode lantaarndrager in de eredivisie. Alle meegereisde spelers kwamen in actie. Jason Dourisseau was met griep achtergebleven in Groningen. Coach Erik Braal verwacht dat de Amerikaan op tijd weer fit is voor de wedstrijd tegen Le Portel.

Dadendrang

Alleen in het begin van de wedstrijd kon Den Helder Suns de dadendrang van Donar nog enigszins bijbenen getuige de 22-17 voorsprong voor de bezoekers aan het einde van het eerste kwart. Bij rust hadden de gasten de teugels al steviger in handen. Toen stond een stand van 42-29 in het voordeel van Donar op het scorebord.

Driepunters vallen

De beste periode kenden de withemden vlak na rust. Toen vielen alle driepunters en liep het gat zienderogen op tot 74-53 aan het einde van het derde kwart. In de laatste tien minuten kon Donar de wedstrijd rustig uitspelen.

Stand

Topscorer aan de kant van de Groningers was Brandyn Curry met 22 punten. Donar staat derde in de Dutch Basketball League, achter Leiden en Zwolle, met acht punten uit vijf gespeelde wedstrijden.

Livestream

Aanstaande dinsdag 7 november wacht dus de belangrijke confrontatie in de Europe Cup tegen Le Portel. Dit duel begint om 20:30 uur en is te volgen via de website van Radio Noord via een livestream.

