Dappere Post strandt in het zicht van de finish

Het zit marathonschaatster Robert Post uit Groningen dit seizoen nog niet mee. Post weet zich steeds te mengen in de strijd om de ereplaatsen, maar wacht nog steeds met smart op een zege.

In de derde wedstrijd om de KPN Marathon Cup was de Groninger er opnieuw dichtbij. Toch moest hij in Heerenveen genoegen nemen met een zevende plaats. Sjoerd den Hertog, eveneens uit Groningen, werd achtste.

Aantrekkelijke wedstrijd

Post zat na een aantrekkelijke wedstrijd bij de kopgroep van twaalf rijders die zich los hadden weten te maken van het peloton. Met nog 54 ronden te gaan werd het peloton op een ronde achterstand gereden.

Demarrage

Bart de Vries viel door een val uit de kopgroep waardoor er elf rijders overbleven die na het afsprintten van het peloton nog tien ronden hadden om het pleit te beslechten. Post demarreerde drie ronden voor het einde en leek op de overwinning af te gaan.

Ultieme krachtsinspanning

Met een uiterste krachtsinspanning wist Bob de Vries het gat in de laatste ronde dicht te rijden. Crispijn Ariëns profiteerde van deze actie en ging als eerste over de eindstreep. De Vries werd tweede en het brons ging naar Frank Vreugdenhil.

Avontuurlijk

De avontuurlijke Post moest het hoofd buigen en kwam als zevende over de eindstreep. In het algemeen klassement is Ariëns nu de nieuwe leider. Bij de vrouwen won Irene Schouten. Hier voert Iris van der Stelt het algemeen klassement aan.

