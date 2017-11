Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Heracles Almelo

FC Groningen verloor zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo met 2-1. Heracles kwam op voorsprong door een goal van Niemeijer, Veldwijk maakte op slag van rust uit een strafschop gelijk. Tien minuten voor tijd forceerde Hardeveld met een penalty de beslissing.

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel tegen Heracles Almelo was 4,08 oftewel 'Dit was nait best'. Er werden in totaal 1747 stemmen uitgebracht.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Volgend weekend is er interlandvoetbal. Op zondag 19 november vragen wij jullie wederom om jullie mening. FC Groningen speelt dan de thuiswedstrijd tegen Vitesse.

