Politie voorkomt vechtpartij tussen supporters Groningen en Twente

De politie heeft zaterdagavond een confrontatie tussen supporters van FC Groningen en FC Twente in Vriezenveen voorkomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Dat meldt RTV Oost.

Groningen speelde later op de avond in het nabij gelegen Almelo tegen Heracles. De supporters van de FC en van Twente zouden elkaar treffen bij een café aan het Westeinde in Vriezenveen. Toen dat bij de politie bekend werd, rukte die met tientallen agenten uit. Ook werden honden ingezet.

Mogelijk alsnog aanhoudingen

Van de meeste supporters is volgens RTV Oost de identiteit vastgesteld. Mogelijk volgen de komende dagen alsnog aanhoudingen.