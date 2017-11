Topkandidaat burgemeester Westerkwartier haakt af door cultuurmissie

Wellicht gaat hij een gooi doen naar het burgemeesterschap van de toekomstige gemeente Westerkwartier, maar groot acht hij de kans niet.

Tjeerd van Bekkum houdt de deur in ieder geval op een kier(tje). 'Voorlopig ga ik geen brief schrijven. Ik graaf mij in, in de Friese cultuur. Ik ben echt met een missie bezig', aldus VVD-er Van Bekkum.

Marum

Hij is voormalig burgemeester van Marum en nog altijd inwoner van die gemeente. In april 2012 ruilde hij zijn werkplek in voor de gemeente Smallingerland, ook daar werd hij burgemeester. Dat brak hij voortijdig af door leiding te geven aan de organisatie Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Culturele Hoofdstad van Europa

Als een stad culturele hoofdstad is dan zijn er veel activiteiten op het gebied van muziek, theater, dans, film en andere cultuuractiviteiten. Het doel is om Europese culturen te verbinden en tot hun recht te laten komen.

Er zijn ook een aantal projecten die verbonden zijn aan de culturele hoofdstad, maar zich afspelen in Groningen. Zoals het landschapsproject sense of place en twee tentoonstellingen in het Groninger Museum.

Leeuwarden

Het kantoor van de organisatie zit in hartje Leeuwarden. Blokhuispoort, een voormalige gevangenis, is het hoofdkwartier. Van Bekkum liet voor dit culturele project de politiek achter zich. Het is bovendien nog maar de vraag of hij na deze klus, die tot halverwege 2019 loopt, weer terugkeert in de politiek.

Samenbrengen

'Voor mij is dit ook een oriëntatie om te bepalen wat ik na deze klus ga doen. De vraag is of dat wel het burgermeesterschap is', zegt Van Bekkum. Want hij heeft zichzelf zien veranderen qua bestuursstijl. Hij acht zichzelf niet zozeer een politicus. 'Mijn rol zit met name op het gebied van mensen samenbrengen. Ik denk dat ik die rol meer ga opzoeken.'

Westerkwartier

Een organisatie in korte tijd op poten zetten; dat is wat hij graag doet op dit moment. 'De frisse wind eronder en de neuzen dezelfde kant op krijgen.' Overigens betekent dat niet dat hij definitief 'nee' zegt tegen het burgemeesterschap van het Westerkwartier.

'Iedereen weet dat mijn vrouw en ik heel erg positief terugkijken op de periode in Marum.' Ondanks dat heeft hij in de afgelopen jaren een andere missie ontwikkeld. Een cultuurmissie.

Cultuurmissie

'We moeten tussen de oren krijgen dat cultuur op maatschappelijke terreinen, zoals duurzaamheid en armoede, de toekomst heeft. Ik probeer dat over te dragen en daar niet snel afscheid van te nemen. Als die missie gecombineerd kan worden met het burgemeesterschap dan zou dat mooi zijn, maar voorlopig gaat mijn keus niet die kant op.'

De balans opmaken

Eind 2018 gaat Van Bekkum samen met zijn vrouw de balans opmaken. Dan zal hij dus ook een definitief besluit nemen of hij wel of niet een gooi gaat doen naar het burgemeesterschap van het Westerkwartier. Het is echter maar de vraag of dat tegen die tijd nog een haalbaar scenario is. De gemeente Westerkwartier is namelijk operatief vanaf 1 januari 2019.

