Inzameling voor behandeling MS-patiënte: 'Ze durven het in Nederland nog niet aan' (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

70.000 tot 100.000 euro is er nodig om Samantha te helpen. Samantha is 25 jaar en ze heeft nu vijf jaar Relapsing Remitting MS. In Ten Boer is zondag een benefietdag op touw gezet om een stamceltransplantatie behandeling voor haar mogelijk te maken.

Geschreven door Joyce Kranenborg

Nagels lakken, eten, muziek, springkussens en voetbal: de Tiggelhal in Ten Boer is omgebouwd tot een waar paradijs voor kinderen. En dat allemaal voor Samantha. 'Dit is geweldig, dat verwacht je niet', vertelt ze aan Expeditie Grunnen.

Powervrouw Samantha is getrouwd met Jimmy en moeder van Jayviën. Daarbij heeft ze ook nog een sapsalon in de stad, waar ze verse drankjes verkoopt. Toen ze vier jaar MS had, afgekeurd was en baalde omdat ze altijd keihard gestudeerd heeft begon ze haar sapsalon. 'Samen met een vriendin heb ik alles op alles gezet om een eigen zaak te beginnen.'

De behandeling Voor de stamceltransplantatie moet Samantha naar het buitenland. 'In Nederland wordt de behandeling nog niet toegepast en verzekeringsmaatschappijen willen er niet aan mee werken. Ze durven het in Nederland nog niet aan', vertelt Samantha. Waar de behandeling precies gaat plaatsvinden weet ze nog niet.

Doneren Samantha kan niet de hele dag in Ten Boer blijven. Ze komt namelijk net terug uit Beatrixoord waar ze drie maanden aan het revalideren is geweest. Maar de benefietdag gaat nog de hele dag door. Ook op de donatiesite kan gedoneerd worden.