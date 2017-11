Rondje Groningen: #metoo in Groningen? Reken maar

Elke doordeweekse dag zetten we de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland op rij. Vandaag in Rondje Groningen: wordt de stad Groningen een dorp zonder Airport Eelde?

1) #metoo in Groningen?

De #metoo-discussie over vrouwen die last hebben van seksueel opdringerige mannen, gaat de wereld rond. Spot Groningen stelt een interessante vraag in de Poelestraat: heb jij wel eens een ongewenste aanraking meegemaakt tijdens het uitgaan in Groningen? En is het normaal? Een paar quotes:

- 'Ik word wel redelijk vaak in mijn kont geknepen.'

- 'Ik vind dat vrouwen meer voor zichzelf moeten opkomen.'

- 'Het is een soort mannelijk oerinstinct.'

- 'Ja, het is nou eenmaal zo.'

2) Stad of dorp?

Ondernemer Marco de Jong, die in het Airport Eelde-minnende GRQ Business Network zit, vraagt zich af of de gemeente Groningen niet alleen over het lot van Eelde, maar ook over het karakter van de stad Groningen zelf beslist.

Frank vraagt zich af: is dit geen referendum onder Groningers waard?

3) Profiteren van Eredivisie-rariteiten

Veel verrassingen in de laatste Eredivisie-ronde afgelopen weekend. Ajax laat het liggen tegen Utrecht, Feyenoord pakt nog nét een punt tegen ADO Den Haag. En FC Groningen.. nou ja. Henri Noeken is spekkoper in het Groningse voetbalspel Coach van het Jaar.

4) Jan beeldt plaatsnamen uit

Sommige plaatsnamen lenen zich heel goed om er creatief mee om te gaan, zo vond ook Jan. Hij reist heel Nederland af om plaatsnamen op de foto uit te beelden en sloeg daarbij onze provincie ook niet over. Upcoming verzamelde zijn avonturen. Huh, wat bedoel je? Nou, kijk zelf maar!

5) Houten stand

Morgen beginnen de Promotiedagen in Groningen, waar bedrijven elkaar bestoken met hun nieuwe producten en verhalen. De eerste stands zijn al in aanbouw.

6) Helemaal rood

Frank Brander tweette namens de gemeente de ideeën die zaterdag werden geopperd in de Open Raad in het Stadhuis van Groningen. Bij één van de ideeën plaatst hij zijn vraagtekens...

7) Middelvinger

Nog een vraagteken op de Open Raad: hoe presentator Bram Douwes hier op de foto staat. Op zijn Facebook, sarcastisch: 'Als het even kan, steek ik stiekem altijd mijn middelvinger op naar iemand in een rolstoel.'

8) Groen = blauw

Zo ziet ie er dus uit.

9) Wat vindt Enzo eigenlijk van Donar?

De Asser vlogger Enzo Knol keek mee naar Donar, en zo tegen het eind van de video zegt-ie wat-ie ervan vindt.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Kijk maar.