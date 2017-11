Oosterlengte stoot hele huishoudelijke hulp-tak af

Zorggroep Oosterlengte stopt helemaal met de huishoudelijke hulp. Oosterlengte levert nu nog hulp in de gemeenten Oldambt, Bellingwedde en Pekela, maar daar wil de organisatie dus vanaf.

Reden is dat het voor Oosterlengte niet uit kan. De organisatie verdient er niks mee of lijdt er zelf verlies op. Directeur Hennie Sanders: 'Steeds weer denken we: moeten we nou doorgaan of niet, gezien de financiële problematiek. Elke keer zijn er weer gemeenten die aanbesteden en moeten we ons voor langere tijd committeren.'

Complexe zorg

Daarbij wil Oosterlengte zich meer richten op de complexe zorg, zowel in de verpleeghuizen als in de wijkverpleging. Daar past huishoudelijke hulp niet bij. 'Dat komt uit onze strategische heroriëntatie. We moeten kritisch kijken naar de moeilijke onderdelen, want er wordt veel van ons gevraagd.'

Beter Thuis Wonen

Oosterlengte wil de hele huishoudelijke hulp-tak overdragen aan Beter Thuis Wonen. Volgens Sanders is het een 'hele fatsoelijke commerciële partij'.

Beter Thuis Wonen heeft 1600 medewerkers en is al actief in Groningen, Drenthe en de kop van Overrijssel. Ook in Oldambt levert het bedrijf al huishoudelijke hulp.

Vaste hulp

Uit beantwoording van burgemeester en wethouders op vragen van de SP in Oldambt blijkt dat cliënten niet bang hoeven te zijn hun vaste hulp te verliezen.

'Eén van de uitgangspunten in de huidige overeenkomsten is het in stand houden van de zogeheten koppels (hulp en cliënt) dus hier zullen aanbieders rekening mee moeten houden.' Sanders bevestigt dat. Ook behouden medewerkers hun rechten.

Schaalgrootte

Vraag is waarom Beter Thuis Wonen de huishoudelijke hulp wel kostendekkend kan leveren als dit Oosterlengte niet lukt. Volgens Sanders komt dit door schaalgrootte.

'Voor ons is huishoudelijke hulp maar een klein onderdeel. Het heeft bij Oosterlengte een omzet van vier miljoen. Beter Thuis Wonen is met 25 miljoen omzet veel groter; voor hen past dit bij een groeiscenario.'

Meedoen in aanbesteding

Het afstoten van de huishoudelijke hulptak is wel opmerkelijk. Oosterlengte deed afgelopen voorjaar na lang twijfelen toch mee aan de aanbesteding in Oldambt. In eerste instantie had Oosterlengte aangegeven niet mee te doen, omdat de tarieven van de gemeente te laag zouden zijn. Dit leidde tot veel onrust onder de medewerkers.

Toen de tarieven werden verhoogd schreef Oosterlengte zich alsnog in en kreeg ook een deel van het werk. De contracten in Oldambt lopen nog tot 1 juli 2020.

Goedkeuring

De overdracht aan Beter Thuis Wonen moet worden goedgekeurd door de vakbonden, gemeenten en de Nederlandse Zorgautoriteit. Intern moeten Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraad instemmen.

Omdat dit proces tijd in beslag neemt zal Oosterlengte wel gewoon nog meedoen in de aanbesteding in Bellingwedde. Ook in Pekela wil Oosterlengte blijven totdat de overname rond is.

Huishoudelijke hulp-medewerkers van Oosterlengte zijn geïnformeerd. Dat zijn er in totaal 380. Zij hebben samen elfhonderd cliënten.

