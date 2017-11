GHHC is ondanks goede bedoelingen hekkensluiter na eerste seizoenshelft

De hockeysters van GHHC zijn zondag de winterstop ingegaan met een 2-0 nederlaag tegen Kampong. Omdat het Nederlands team op tournee gaat in Nieuw-Zeeland is hiermee de eerste seizoenshelft in de hoofdklasse afgesloten.

De zaalcompetitie begint op 17 december. Het was de tiende verliespartij in elf gespeelde wedstrijden voor de ploeg van coach Marc Materek.

Gat is drie punten

Alleen tegen mede-laagvlieger Huizen werd tot nu toe in dit seizoen een punt gepakt (3-3). Het gat met de nummers elf en tien, respectievelijk Nijmegen en Huizen, is opgelopen tot drie punten.

Na elf duels, waarin slechts zeven doelpunten werden gemaakt, staan de Groningers twaalfde en laatste. Tevens is de defensie met 37 tegengoals de meest gepasseerde verdediging in de hoofdklasse. De nummer laatst degradeert rechtstreeks, de teams op de twee plaatsen daarboven moeten in de play-outs het lijf zien te redden.

Vertrouwen

Toch houdt Materek alle vertrouwen in zijn team. 'De eerste doelstelling is nu elfde worden,' aldus de coach. 'We moeten kritisch zijn op onszelf en de details verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat we ons kunnen handhaven. Iedereen doet er alles aan. Het moet na de winter op zijn plaats gaan vallen.'

Scherpte ontbreekt

Ook tegen Kampong werd GHHC niet weggespeeld, maar ontbrak de scherpte voorin. In de eerste helft werden een aantal strafcorners niet verzilverd en Klaartje de Bruijn wist ook het net niet te vinden uit kansrijke positie.

De gasten deden voor hoe het wel moest. Na een Groningse strafcorner ontketende Kampong een razendsnelle counter. Michelle Fillet was de laatste pion na een gave aanval en scoorde tien minuten voor de pauze de 1-0.

Te veel blessures

Na de onderbreking kwam GHHC niet verder dan een aantal halve kansen waarbij het vizier wederom niet op scherp stond. Het gemis van met name de geblesseerde Willemijn Bos wordt nadrukkelijk gevoeld bij de hekkensluiter.

Ook belangrijke speelsters als Fieke Hoff en Leoniek Koning staan met kwetsuren al een tijdje aan de kant. Toen Sophie Bray in de 52e minuut namens de gasten doelvrouw Jantien Gunter wist te passeren was het duel gespeeld.

Herpakken

De ploeg uit Haren zal zich in de winterstop moeten herpakken om voldoende punten te sprokkelen in de tweede seizoenshelft. Voorlopig lijkt het voorkomen van directe degradatie al een grote opgave.

GHHC hervat de veldcompetitie op 25 februari 2018 met de uitwedstrijd in Eindhoven tegen de nummer vier op de ranglijst Oranje-Rood.

