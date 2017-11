Zoeken naar een speeltuin in de stad is niet meer nodig met digitaal overzicht

Vorig jaar pleitte Liesbeth Weusten bij de gemeente Groningen voor een digitaal speeltuinenoverzicht. Een jaar later is het een feit.

Een digitale kaart geeft een overzicht van ruim 700 speel- en sportplekken in de gemeenten Groningen en Ten Boer.

Expert

De bedenkster denkt wel dat ze zichzelf een kenner kan noemen op het gebied van en speeltuinen in Groningen. 'De afgelopen twee jaar heb ik heel veel speeltuinen bezocht met mijn kinderen.'

Het overzicht

Ze vond dat er een digitaal overzicht moet komen, omdat je op die manier de speel- en sportlocaties in de stad leert kennen.

'Het is juist leuk om een keer ergens anders heen te gaan. De stad is van noord naar zuid een half uur fietsen dus je kan naar elke speelplek toe.'

Niet alleen voor kinderen

Het overzicht is niet alleen voor kinderen die op zoek zijn naar een nieuwe speelplaats. Het is er ook voor de ouders of opa's en oma's van die kinderen.

'Het heeft een sociale functie zo'n speelplek. Je kunt er nieuwe mensen ontmoeten. Zo kan er dus ook iets leuks ontstaan.'

De kaart

De kaart is gekoppeld aan een gemeentelijke database. Het is de bedoeling je met één muisklik een foto en adres van de speeltuin te zien krijgt. De digitale kaart vind je hier.