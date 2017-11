Defensieve fouten Be Quick afgestraft door HSC'21

Be Quick 1887 zit in een moeilijke periode. Zondag moest de ploeg van coach Kevin Waalderbos op de eigen Esserberg een 4-2 nederlaag slikken tegen HSC'21.

Spits Bas Postma deed de Groningers pijn door van verdedigende fouten te profiteren en drie keer te scoren. Uit de laatste vier wedstrijden wist de ploeg van coach Kevin Waalderbos slechts twee punten te veroveren.

Vizier niet op scherp

De withemden waren de betere ploeg, maar hadden het vizier niet op scherp staan. HSC'21 ging een stuk beter met de gecreëerde kansen om en nam de drie punten mee terug naar Haaksbergen.

De thuisploeg begon nog sterk aan het duel en kwam in de 11e minuut op voorsprong. Thomas Careman schoot de bal knap in de lange hoek achter HSC-doelman Jeffrey Brammer.

Spanning terug

Toch gingen de gasten met een 1-2 voorsprong de rust in. In de 25e minuut scoorde Postma zijn eerste treffer van de middag en een kleine tien minuten voor de onderbreking maakte Tom ter Hogt de tweede goal namens HSC.

Vlak na de pauze trof Postma opnieuw doel, maar Daan Driever bracht na dik een uur spelen de spanning terug. Hij tikte de bal in het doel na een overstapje van Careman.

Gestuntel in de verdediging

Be Quick ging op zoek naar de gelijkmaker, maar schoot zichzelf in de 78e minuut enorm in de voet door te blunderen in de verdediging. Opnieuw Postma strafte de defensieve wanorde aan de kant van de thuisploeg effectief af en passeerde voor de derde keer deze middag doelman Robert Smit. Hiermee was het duel definitief gespeeld.

Ranglijst

Door deze nederlaag zakt Be Quick naar de veertiende plaats in de derde divisie met elf punten uit elf wedstrijden.

Het eerstvolgende duel staat op de rol voor zondag 19 november. Dan is in Utrecht Hercules de tegenstander van de Groningers.

