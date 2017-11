Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen swingt met The Legacy (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Het was showtime voor de dansers van Dansschool The Legacy. Maandenlang hadden ze geoefend en nu konden ze los bij de Molenberg in Delfzijl.

Expeditie Grunnen was erbij, achter de schermen! Verder in Expeditie Grunnen: - Spoken in Garmerwolde

- Peerdehobbeln maar dan anders

- Van wie is toch die pet?

- Inzameling voor behandeling MS-patiënte Samantha

- Wie maakt de beste eierbal? Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!