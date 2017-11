Rentree trainer De Koe is gouden greep bij FVV

FVV uit Foxhol is trotse koploper van de vierde klasse C op zondag. De ploeg pakte de volle buit uit zes wedstrijden. De eerste periodetitel is daardoor al binnen.

Het succes is voor een groot deel te danken aan trainer Henk de Koe. De oefenmeester is nog altijd bevlogen en ambitieus. 'De bedoeling is om een stabiele derdeklasser te worden. En dat zit erin met deze ploeg', vertelt de teruggekeerde De Koe.

Langs de lijn

Alsof 'ie nooit is weggeweest, staat hij zijn ploeg langs de lijn bij de les te houden. Vooral als het even wat minder gaat, op het moment dat tegenstander MOVV op voorsprong komt.

Toch is het al een tijd geleden dat De Koe trainer was aan de Julianastraat. Vijftien jaar geleden om precies te zijn. Onder zijn leiding bloeide FVV op en speelde in de tweede klasse met bijna promotie naar de eerste. Bij zijn vertrek zei hij ooit terug te keren. 'Ik heb me aan m'n woord gehouden en FVV ook.'

Geen sollicitatie

Het bestuur had hem na het vertrek van de vorige trainer bovenaan het lijstje staan. 'Er is ook geen sollicitatieprocedure geweest. We hebben altijd contact gehouden. We wilden met een ambitieuze trainer de aandacht weer naar het voetbal verleggen. Vier jaar geleden hadden we problemen om financieel de boel rond te breien.' stelt voorzitter Be Veen. 'Dat het nu zo goed gaat is een stuk verdienste van Henk de Koe.'

De tegenstander afbluffen

Hein Betrian kijkt er net zo tegenaan. De veertigjarige routinier en aanvaller speelde achttien jaar geleden ook onder De Koe in Foxhol. 'Hij heeft een grote inbreng en verlangt heel veel van ons. Hij geeft ook mij op m'n flikker tijdens de training. Zijn methode is de tegenstander afbluffen. Hij zit overal bovenop.'

Ook in de zevende wedstrijd van het seizoen is er winst. Topscorer Sarwar Khan zet tegen MOVV de 3-1 eindstand op het bord. 'Zo'n trainer hebben wij nog niet eerder gehad. Het betaalt zich uit in de wedstrijd. We gaan voor het kampioenschap.' lacht de goalgetter.