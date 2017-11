Overslagbedrijf Sealane begint deze maand met uitbreiding

Overslagbedrijf Sealane begint deze maand met de uitbreidingen in de Eemshaven. Er komt een nieuw vrieshuis en de bestaande havenkade wordt met 100 meter verlengd.

Met de uitbreiding van Sealane is een bedrag van 6,5 miljoen euro gemoeid. Het bedrijf betaalt dit deels met een subsidie uit het fonds Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).

Zeven banen erbij

Sealane verwacht dat de uitbreiding zeven banen extra oplevert. Bij het bedrijf werken momenteel 25 mensen.

Sealane is de afgelopen jaren flink gegroeid in met name de opslag van bevroren vis. Het doet met name zaken in de Scandinavische landen, maar ook in Japan, Rusland en Noord-Duitsland. De uitbreiding is nodig om aan de toenemende vrachtafhandeling te kunnen voldoen.

21000 pallets

Nu kunnen er 15.000 pallets met goederen worden opgeslagen. Met het nieuwe vrieshuis komen daar 6000 pallets bij.

Bewust in Eemshaven

In de afgelopen jaren werden er naast de opslag in de Eemshaven elders vrieshuizen gehuurd. 'Je gaat natuurlijk niet direct over tot nieuwbouw, maar uiteindelijk blijkt dat het meest efficiënt en goedkoper. We hebben er ook bewust voor gekozen om in Eemshaven uit te breiden en niet elders', zegt directeur Gerart Vels.

Sealane zit al sinds de jaren zeventig in de Eemshaven en houdt zich daar bezig met de opslag en overslag van verschillende soorten lading die over zee of land worden aan- en afgevoerd.

Het gaat vooral om voedingsmiddelen, die in vrieshuizen worden opgeslagen. Daarnaast heeft het bedrijf zich de afgelopen jaren ook toegespitst op de markt voor offshore windenergie, staalindustrie en andere havenlogistieke diensten.

Volgend jaar klaar

Het nieuwe vrieshuis wordt volgens Sealane volgens de laatste milieu-eisen gebouwd en krijgt onder meer zonnepanelen.

De werkzaamheden moeten halverwege volgend jaar klaar zijn.

