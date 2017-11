Burgemeester: 'De Adrillen is een instituut aan het worden'

Op 6 en 13 november staat het centrum van Winschoten weer volledig in het teken van de grootste jaarmarkt van het noorden: de Allerheiligenmarkt, kortweg Adrillen.

Vanaf het Oldambtplein loopt de markt over de Venne helemaal door tot aan de Hema. Ruim 100 standhouders bieden een gevarieerd aanbod artikelen aan.

Hoogtepunt

Rond 10.00 uur staat burgemeester van Oldambt Pieter Smit nabij het gemeentehuis, vlak voordat hij het kanon afsteekt om de markt officieel te openen. De Allerheiligenmarkt behoort volgens Smit tot de hoogtepunten van het jaar, 'zoals Sinterklaas'.

Een instituut

'Het is een instituut aan het worden', zegt Smit. 'Het is de grootste jaarmarkt van Noord-Nederland, al meer dan tweehonderd jaar. Het leeft echt in Winschoten, maar ook in de hele regio. Het is dit jaar weer een feest voor jong en oud.'

Tot rust komen

Niet alleen op de markt zelf is iet te beleven, maar ook in de kerken eromheen. Zo ook in de Sint-Vituskerk, waar mensen volgens vrijwilliger Clarie 'tot rust kunnen komen, een kopje koffie kunnen drinken en een kaarsje aan kunnen steken, voordat ze de markt weer opgaan.'

Lekkere snert

'Gezamelijk met alle kerken helpen we mee om ten dienste te zijn aan diegenen die binnenkomt', aldus Clarie. Ook in de Immanuëlkerk en de Vennekerk kunnen marktgangers terecht. 'In beide kerken kun je heerlijke snert eten', aldus een enthousiaste voorbijganger.

Ontmoetingen

'Het leukste van de Allerheiligenmarkt is dat mensen elkaar weer ontmoeten', vindt burgemeester Smit. 'Die traditie maakt de Adrillen heel bijzonder. En het is natuurlijk leuk om het gebeuren met een luide knal in te leiden.'

Lees ook:

- Winschoter worstenman beleeft laatste Adrillen: 'Aan alles komt een eind' (2016)

- Recordaantal kramen op Adrillen (2016)

- Tweehonderdste Adrillen van start (2015)