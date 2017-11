Is het een VVV-cadeaukaart, of het logo van Westerwolde?

Lijkt het logo van de nieuwe gemeente Westerwolde te veel op een VVV-cadeaukaart? Dat zijn geluiden die de redactie van RTV Noord bereiken.

Het logo van de VVV bestaat uit drie V'tjes in een hoekvorm. De cadeaukaart voegt daar V-tjes in de kleuren geel, roze en groen aan toe. En laten dat nou net de kleuren van het nieuwe logo van de gemeente Westerwolde zijn. Dat uit zichzelf ook bestaat uit op elkaar gestapelde W'tjes...

Liever gemeentewapen

Binnen de politiek in Vlagtwedde is er al flink gesteggeld over nut en noodzaak van een nieuw logo. Want een nieuw logo kost immers ook geld. Gemeentebelangen Westerwolde en de VVD wilden geen logo, maar het gemeentewapen gebruiken op bijvoorbeeld brieven en enveloppen.

Zelf bepalen

Het nieuwe logo lijkt nu opnieuw reden van gesprek. Niet over nut en noodzaak, maar dus over de gelijkenis met het beeldmerk van de VVV.

Wij hebben beide beeldmerken naast elkaar gelegd. Zo kan je zelf je mening vormen.

