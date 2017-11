NAM viert een feestje, maar wel achter gesloten deuren

De NAM viert een feestje. Het veel geplaagde gasconcern bestaat zeventig jaar en dat wordt gevierd. Achter gesloten deuren.

Alleen genodigden zijn welkom. En dat zijn vooraf geselecteerde relaties van de NAM.

Een uiteenlopend gezelschap meldt zich maandag bij de Nieuwe Kolk in Assen voor het jubileum. Van burgemeesters tot advocaten; van vertegenwoordigers van belangenorganisaties tot medewerkers van het KNMI.

Streng toelatingsbeleid

Het toelatingsbeleid is streng. Wie niet op de lijst van genodigden staat, krijgt geen wit armbandje en komt dus niet langs de bewaking.

Een van de aanwezigen is de Groningse GroenLinks-gedeputeerde Nienke Homan. Nadrukkelijk afwezig is haar SP-collega Eelco Eikenaar. Hij heeft 'andere prioriteiten'.

Trendwatcher

Dat betekent dat hij het optreden van 'trendwatcher' en 'inspirator van transformatie' Ruud Veltenaar mist. En de opening van het symposium door NAM-directeur Gerald Schotman. Verder maakt hij geen deel uit van de werkgroepjes, die na de opening worden gevormd.

Naar duurzame energie

Hoofdonderwerp daarbij is de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Een proces waar de NAM ook een rol in wil spelen. Waarbij aangetekend dat het gasconcern voorlopig nog steeds een belangrijke rol weggelegd ziet voor gas in onze energievoorziening.

