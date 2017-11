Deel dit artikel:











Brand in vakantiehuisje Midlaren blijkt niet aangestoken (Foto: Van Oost Media)

De brand die afgelopen weekend woedde in een vakantiehuisje op camping Meerzicht in Midlaren is veroorzaakt door een technisch mankement.Dat meldt RTV Drenthe. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen om wat voor mankement het precies gaat. De



In eerste instantie hield de politie rekening met brandstichting. Bij de brand raakte niemand gewond. brand brak vrijdagavond uit en veroorzaakte flinke schade aan het huisje.