Assenaar de cel in voor straatroof in Stad

Een 19-jarige man uit Assen moet voor een straatroof in Groningen 260 dagen de cel in, waarvan 120 voorwaardelij.k, Een 22-jarige Assenaar werd door de rechters vrijgesproken.

Het duo hoorde twee weken geleden tien maanden celstraf tegen zich eisen, waarvan vier voorwaardelijk.

Weg gevraagd

Op 21 mei vroeg een toerist 's nachts in Stad de weg naar een hotel. Voor vijf euro wilden de Assenaren hem wel op weg helpen. Aan de Coehoornsingel trok de jongste Assenaar plotseling een mes en dwong het slachtoffer zijn portemonnee in te leveren. De Assenaren renden er met de buit, tachtig euro, vandoor.

Fouillering

Op basis van signalementen werden de mannen even later bij een horecazaak op de Grote Markt opgepakt. Ze werden meegenomen naar het bureau. Tijdens hun fouillering troffen agenten het mes aan. Ook vonden ze bij de 19-jarige Assenaar de tachtig euro.

De jongste biechtte op dat hij het mes had getrokken en het geld had gestolen. De 22-jarige zei twee weken geleden op zitting versteld te staan van de actie van zijn kameraad. Ook had hij niet gedeeld in de buit. De rechtbank geloofde zijn verhaal.

