Zwemvest zorgt voor deining

De politie en de brandweer zijn maandagmiddag uitgerukt voor de vondst van een zwemvest in het Eemskanaal Appingedam.

Geen drenkeling

Een medewerker van Rijkswaterstaat zag het vest drijven en waarschuwde de hulpdiensten. De brandweer zoekt het water af. De traumahelikopter van het UMCG heeft de situatie vanuit de lucht bekeken. Tot nu toe is geen drenkeling aangetroffen.

Niemand vermist

Volgens politiewoordvoerder Anne van der Meer lijkt het erop dat het vest per ongeluk over boord is gevallen. Er wordt momenteel niemand in de omgevimg vermist.