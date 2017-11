Deel dit artikel:











Tien dagen cel voor borstenknijper (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 23-jarige man moet tien dagen de cel in voor aanranding. Zeven daarvan zijn voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat de man op 3 september vorig jaar een vrouw in haar borsten heeft geknepen. De officier had drie weken cel tegen de man geëist.

Vasthouden Op een feestavond in Delfzijl kwam groep asielzoekers het feest bezoeken. De 23-jarige Marokkaan hoorde bij die groep. Hij greep een vrouw onverhoeds van achter bij haar borsten en bleef haar vasthouden. De vrouw liep door het knijpen blauwe plekken op. Ook zoende de borstenknijper de vrouw in haar nek. Omstanders bevrijdden de vrouw uit haar benarde positie.