Korrewegschutter Azim A. opgepakt

De schutter van het Korreweg-incident, Azim A., is opgepakt. Dat meldt de politie.

De 20-jarige verdachte, die door de politie wordt aangemerkt als schutter, werd opgepakt in een woning aan de Duindoornstraat in de stad Groningen. In de woning waren ook twee andere mensen aanwezig. Zij werden eveneens aangehouden.

Blijvend verlamd

Bij de schietpartij op de Korreweg op 15 oktober, even na 5 uur 's nachts, raakte een 21-jarige student blijvend verlamd. De schutter hield de toen fietsende student samen met twee medeverdachten staande. Toen de student wilde wegkomen, opende de schutter het vuur.

De politie gaf in de zoektocht naar Azim A. eerder bewakingsbeelden vrij.

Eerdere verdachten weer vrij

Kort na de schietpartij werd een 19-jarige Stadjer aangehouden. Een paar dagen later volgde de arrestatie van een 20-jarige Groninger. Die zijn ondertussen vrijgelaten. De politie deed eerder zeker al één inval in Stad, aan de Zaagmuldersweg.

