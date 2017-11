Ook in Zuidhorn inloopvoorziening voor psychisch kwetsbaren

Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen vanaf 15 november ook in Zuidhorn terecht. Ixta Noa opent daarmee de eerste inloopvoorziening in onze provincie buiten de Stad, waar al twee voorzieningen zitten.

Wethouder Bert Nederveen van de gemeente Zuidhorn zal de nieuwe inloopvoorziening die dag in Klein Hanckema officieel openen. Dat doet hij namens de vier Westerkwartier-gemeenten.

Herstel

De inloopvoorziening zal elke maandag en woensdag geopend zijn voor inwoners uit het Westerkwartier met psychische klachten. Ze kunnen er terecht voor een gesprek met een van de vrijwilligers, het stellen van vragen en het werken aan herstel.

Ervaringen

Ixta Noa is een landelijke organisatie die zich inzet voor mensen, die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid. Vrijwilligers van de organisatie zullen na de openingshandeling om 14.00 uur vertellen over hun ervaringen met psychisch kwetsbaren.

Later dit jaar start Ixta Noa ook in landgoedboerderij Oosterheerdt in Leek een inloopvoorziening.

