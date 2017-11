Springlevende Promotiedagen: Brandpunt van het noordelijk bedrijfsleven

Handjes schudden, een praatje aanknopen en hopelijk wat goede zaken doen. Twee dagen lang is MartiniPlaza het brandpunt van het Noordelijke bedrijfsleven. Voor de 31e keer worden daar dinsdag 6 en woensdag 7 november de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland gehouden, door de organisatie aangekondigd als 'het grootste zakelijke evenement in Noord-Nederland.'

Dingetje

Een halfjaar steekt organisator Michel Elzinga in de voorbereiding van het evenement. De laatste dag voordat de ondernemers MartiniPlaza binnenstromen, zet Elzinga de puntjes op de i. 'Dingetje hier doen, iets regelen daar. Het grote geheel staat. Als dat nu allemaal nog zou moeten gebeuren, dan hadden we iets niet goed gedaan.'

Uitverkocht

Over belangstelling heeft hij niet te klagen met - vorig jaar - zo'n 25.000 bezoekers en 600 standhouders. Twee weken geleden was de beursvloer voor deze editie uitverkocht. Het was passen en meten, zegt Elzinga.

Gegroeid

'We zijn weer iets gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dat was voor ons ook dit jaar de grote uitdaging: hoe krijgen we de aanvragen in de hal? We konden wat extra ruimte regelen zodat we de groei konden maken.'

Zit je met een luxeprobleem en moet je ondernemers teleurstellen?

'We kunnen alle aanvragen nog kwijt. Maar het blijft een uitdaging om iedereen die dat wil een plek te geven.'

Groei moet je ook op een ander vlak halen. Je moet ook fris blijven als beurs. Hoe houd jij de Promotiedagen boeiend?

'Het is de 31e keer en het is elke keer weer kijken wat gaan we doen, welke thema's we aansnijden en op welke doelgroepen we ons richten, zowel wat betreft de standhouders als de bezoekers. Daar stemmen we het programma op af.'

Zzp'ers

'Dit jaar hebben we een mooi programma voor de retail, en we richten ons op de zzp'ers, die als bezoekers belangrijk zijn voor de beurs. Elke keer proberen we zo nieuwe doelgroepen aan te spreken en nieuwe bezoekers naar de beurs te halen.'

De uitdaging was alle aanvragen in de hal te krijgen Michel Elzinga-beursorganisator

Je kondigt innovatie aan als een belangrijk thema op de beurs.

'Rondom dat onderwerp hebben we een tweedaags programma gebouwd, met daarin aandacht voor zaken als duurzaam en aardbevingsbestendig bouwen, virtual reality, kunstmatige intelligentie, waterstofeconomie, drones. Alle onderwerpen die nu spelen in de noordelijke regio.'

Innovation Dome

'We hebben een Innovation Dome gebouwd. Daar houden we een programma van lezingen die allemaal door noordelijke ondernemers worden gegeven. Zij geven hun visie op wat er nu gaande is in onze regio aan vernieuwende ontwikkelingen. Ik vind het zelf echt een heel boeiend programma en verwacht er veel van.'

Zo probeer je niet alleen de doorsnee mkb'er te trekken, maar ook het innovatieve bedrijfsleven naar de beurs te halen?

'Innovatie zie je niet alleen in de industrie, het is ook echt een mkb-ding. Wat deze beurs zo uniek maakt is de veelzijdigheid. Je ziet hele grote bedrijven met een groot innovatiebudget naast ook kleinere bedrijven die op hun niveau met innovatie bezig zijn. Alles staat hier door elkaar en met elkaar. Dat maakt de sfeer hier zo ontzettend leuk en uniek.'

