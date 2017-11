Deel dit artikel:











Goede oplossing voor vocht- en schimmelprobleem in Bedum is duur (Foto: Google Streetview)

'We hebben in totaal 160 van dit soort woningen in Bedum. Het kost per woning 40.000 euro om het probleem op te lossen', aldus Rinze Kramer, directeur van Woonstichting Wierden en Borgen over de vocht- en schimmelperikelen in Bedum.

Geschreven door Eddy Zwerver

De goede wil is er, maar het geld ontbreekt simpelweg op dit moment, wil Kramer maar zeggen. Vocht en schimmel Kramer heeft begrip voor de huurders in de Bedumer Professorenbuurt, die al maanden klagen over ernstige vocht- en schimmelproblemen. Al valt het volgens hem wel mee met de gezondheidsklachten, die volgens de huurders zelf daarvan het gevolg zijn. Ventilatoren 'We zijn bezig met een oplossing op de korte termijn', zegt Kramer. 'Namelijk het plaatsen van ventilatoren in de badkamers. Verder willen we bepaalde vaste ramen aanpassen, zodat ze voortaan kunnen worden geopend.' Wat doet de NCG? Kramer: 'Maar om het probleem echt op te lossen, moeten de woningen van top tot teen worden geïsoleerd, dus dak, muren en vloer. Los van de enorme kosten zitten we ook nog met de vraag: wat doet de Nationaal Coördinator Groningen?' Aardbevingsbestendig? 'Als wij volgend jaar die woningen zouden renoveren, en de NCG besluit over twee jaar dat ze aardbevingsbestendig moeten worden gemaakt, dan zitten de mensen twee keer in de ellende. Los daarvan: bij een grote renovatie moeten ze tijdelijk elders worden ondergebracht. Dat is niet één-twee-drie geregeld.' Huurdersheffing PvdA en SP in de Tweede Kamer voelen met de huurders mee. Zij gaan vragen stellen aan de minister. Kramer: 'Dat moeten ze uiteraard zelf weten. Maar het is wel wrang dat een partij, die ooit heeft helpen besluiten dat verhuurders voortaan een heffing moet betalen, nu vragen gaat stellen. Die heffing kost ons drie miljoen per jaar'. Lees ook: Rene woont in een schimmelwoning: 'Je gaat hier naar de donder'