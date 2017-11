Deel dit artikel:











Jan Bessembinders geïnstalleerd als wethouder (Foto: RTV Noord/Martijn Folkers)

Jan Bessembinders is maandagavond geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Stadskanaal. Voor de Onstwedder is het zijn vierde periode als bestuurder.

Bessembinders (CDA) is in eerste instantie voor zestien weken benoemd. Hij vervangt Goziena Brongers, die wegens ziekte haar taken moest neerleggen. Drie dagen De 68-jarige voormalig ambtenaar zal in eerste instantie voor drie dagen in de week aan de slag gaan. Hij vormt het college met burgemeester Baukje Galama en de wethouders Johan Hamster (ChristenUnie) en Francis Boen (PvdA). De vierde wethouder, Peter Gelling, heeft zijn taken onlangs ook neergelegd wegens ziekte. Of er voor hem ook een vervanger komt, is niet bekend.