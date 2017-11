Veendammer coalitie en oppositie botsen over besteding miljoenen

De coalitie en de oppositie in Veendam zijn maandag tijdens de raadsvergadering ouderwets met elkaar in botsing gekomen.

Aanleiding voor de clash is de wil van de collegepartijen om ruim 1,8 miljoen euro te investeren in onder meer het winkelcentrum in Veendam, door een upgrade van het Raadhuisplein en het Veenlustplein. Ook wordt met dat geld de verkeersveiligheid van de scholen aangepakt.

De maat is vol

Wanneer GemeenteBelangen-fractievoorzitter Christel Knot de moties aankondigt die deze maatregelen moet vastleggen, is voor PvdA-raadslid Pieta Loots de maat vol. 'Het is allemaal al beslist, het is 11 tegen 10, we kunnen allemaal wel naar huis gaan.' Ze loopt de zaal uit, gevolgd door SP-fractievoorzitter Harrie Schoonewille.

Niet respectvol

Knot noemt de actie van Loots en Schoonewille 'niet respectvol'. 'Ik vind dat we in een dergelijke vergadering gewoon met elkaar in discussie moeten gaan. Het centrumplan is al uitvoerig aan de orde gekomen. De financiële ruimte is gevonden, nu is de tijd rijp. De oppositie had alle gelegenheid om zich daarbij aan te sluiten. Om dan de zaal uit te lopen is een bijzonder vreemde keuze.'

Frustrerend

Ans Grimbergen (PvdA) betoogt dat de oppositie teleurgesteld is in de wijze waarop de coalitie het geld verdeelt. 'Alle raadsleden hebben budgetrecht. Nu wordt er zonder debat besloten dat er ruim 1,5 miljoen naar die pleinen gaat. Je weet dat je de hele avond bij elkaar zit, maar in vijf minuten is het besloten. Dat is zo frustrerend.'

Niet goed voor de samenwerking

Knot en Grimbergen zijn het er wél over eens dat dit niet goed is voor de samenwerking tussen coalitie en oppositie. Met name GemeenteBelangen Veendam en de PvdA, in de vorige raadsperiode nog collegepartijen, kwamen de afgelopen jaren meermaals met elkaar in botsing.

Ik beschouw dit als een incident en ga ervan uit dat we in de toekomst weer goed met elkaar in debat kunnen', meldt Knot.



Grimbergen: 'Dit is niet goed. We gaan het afwachten hoe dit zich vervolgt.'