Van Keulen vraagt zes miljoen voor Eelde, zonder garantie op succes

Er is geen enkele garantie dat de zes miljoen van de stad voldoende zijn voor een goede toekomst van Groningen Airport Eelde.

Dat antwoordde wethouder Joost van Keulen op vragen uit de gemeenteraad tijdens de bijeenkomst maandagavond. Daar ging het over het voornemen om niet twaalf maar zes miljoen te investeren.



Zinloos of niet

Partijen als CDA, ChristenUnie en Stadspartij vragen zich af of het wel zin heeft om een lager bedrag te investeren. Voor Eelde ligt een plan van 46 miljoen terwijl er nu maar veertig op tafel ligt. CDA-fractievoorzitter René Bolle: 'Vinden de andere aandeelhouders ook dat het met zes miljoen kan?'

Maar volgens Van Keulen wordt dat pas duidelijk als de raad het besluit heeft genomen. 'Er is nog geen overleg geweest over wat het doet met de businesscase, omdat andere aandeelhouders de besluitvorming in de raad af wachten.' Het CDA twijfelt daardoor over het instemmen met de zes miljoen.



Zes miljoen komt er

Toch lijkt een meerderheid voor Eelde er sowieso te komen, omdat Student en Stad wel tevreden is. Samen met VVD, PvdA en D66 is er dan sowieso een krappe meerderheid. Collegepartij D66 stelt overigens nog wel eisen. Zo moet Van Keulen duidelijk maken dat de aandelen van de stad in Eelde echt van de hand worden gedaan.

Van Keulen: 'We gaan dat doen. Daar is geen discussie over mogelijk; we gaan ervanuit dat de overige aandeelhouders daaraan meewerken. Binnen afzienbare tijd zijn we geen aandeelhouder meer.' Garanties geeft hij niet, ook dit krijgt pas na besluitvorming door de raad vorm.



Niemand wil aandelen

De kans lijkt groot dat de overige aandeelhouders (provincies Groningen, Drenthe, gemeenten Assen en Tynaarlo) de aandelen niet willen hebben. Assen wil al langer van de aandelen af en ook dat lukt niet. Bovendien zijn de aandelen op de markt niets waard. D66-voorman Jetze Luhoff oppert ze desnoods aan de tegenstanders van Vole te verkopen, als de stad ze maar kwijtraakt. Het lukt hoe dan ook, zegt de wethouder. Als niemand de aandelen wil, kan de stad ze wegzetten in een depot.



Nooit twaalf

Van Keulen laat verder weten dat hij direct bij de andere aandeelhouders duidelijk heeft gemaakt dat de stad nooit twaalf miljoen zou investeren. Wel heeft hij daarna met de provincie gezocht naar oplossingen om samen toch tot dat bedrag te komen.

'Er kwamen steeds weer voorstellen voorbij die op niets uitliepen. Ik heb aan beide kanten van het Martinikerkhof het gevoel gehad dat het de intentie was om eruit te komen. Het is helaas niet gelukt.' Dat besef kwam in september. Tot drie weken geleden heeft Van Keulen nog geprobeerd meer geld bijeen te harken, maar zonder succes. Volgens hem zijn de overige aandeelhouders toen door hem gebeld.



Wat had provincie te bieden?

Of de provincie een renteloze lening wilde geven of bereid was de Enexis-aandelen te kopen wil hij niet bevestigen. Tegelijkertijd zegt hij wel dat deze voorstellen niet voldoende waren. 'Ze zouden de bijdrage van de stad niet hebben verlaagd.' De raad zou er dus niet akkoord mee zijn gegaan.



Kop van jut

Dat hem door aandeelhouders en politici gebrek aan regie wordt verweten, noemt Van Keulen 'niet leuk, maar het hoort er soms bij even de kop van jut te zijn.' Het is in zijn ogen in elk geval onterecht.

Uiterlijk 21 november ligt het voorstel over Eelde aan de raad er. Die neemt in de laagste raadsvergadering van het jaar, op 20 december, een besluit.

Lees ook:

- PvdA stad: 'Provincie moet niet zo zwarte pieten'

- 'Ik vind deze manier niet heel chic'

- 'Of Eelde in de problemen komt, is koffiedik kijken'

- Politieke zorgen over halvering van bijdrage Stad aan Eelde