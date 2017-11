LP Hoogezand-Sappemeer verontwaardigd: 'Dit is toegeven dat bevingen heviger worden'

Het nieuwe bestemmingsplan om de leidingen van de Gasunie te verleggen, vervangen en verstevigen schiet bij Lokaal Perspectief (LP) in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer in het verkeerde keelgat.

De Gasunie gaat in Groningen onderhoudswerkzaamheden verrichten aan het gastransportnet. Oudere onderdelen van het gastransportnet worden gerenoveerd of vervangen.

Fractievoorzitter Hans Haze valt over de volgende alinea in het voorstel:

"Tegelijkertijd wordt specifiek in het aardbevingsgebied een deel van het gastransportnet versterkt in verband met mogelijk krachtigere aardbevingen in de toekomst."

'Impliciet toegeven'

'Dit is impliciet toegeven aan het openbaar bestuur dat de bevingen erger gaan worden en dat er helemaal niet teruggeschroefd gaat worden', zei Haze maandagavond zichtbaar emotioneel.

Veranderende veiligheidseisen

Naast de renovatie en versterking moet het tracé ook verlegd worden. Nu ligt er een leiding grotendeels in de waterkering langs het Winschoterdiep. Omdat er voor waterkeringen tegenwoordig strengere veiligheidseisen gelden, kan de leiding daar niet een-op-een vervangen worden. Het (gewijzigde) leidingtracé loopt door vijf gemeenten: Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Menterwolde en Oldambt.

'Wat als de leidingen niet worden gerepareerd?'

Niet iedereen in de raad leest de bewuste alinea op dezelfde manier als Haze. 'We hebben het gas nog jarenlang nodig. Wat gebeurt er als de leidingen niet gerepareerd worden?', zegt Maarten van der Meijden. De fractievoorzitter van het CDA is bang dat als er een aardbeving komt en de leidingen niet versterkt of vervangen zijn, de veiligheid in het geding komt.

Verder denken

Wethouder José van Schie zegt dat ze de emotie over dit onderwerp goed begrijpt, maar dat de raad toch verder moet denken dan alleen vandaag. 'We hebben nog decennia lang te maken met het gas, we moeten zorgen dat we het met z'n allen zo goed en veilig mogelijk regelen.'

