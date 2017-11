Lopster raad in de bres voor duurzaamheidslening

Verschillende partijen in de gemeenteraad van Loppersum maken zich hard voor een gemeentelijke lening aan woningeigenaren. Het geld moet worden gebruikt voor energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen of betere isolatie.

Het gaat om een zogenoemd 'revolverend fonds', waarbij het geld voor lange tijd in de pot blijft om zoveel mogelijk huishoudens ervan te laten profiteren.

Twee vliegen in één klap

Volgens D66/Gemeentebelangen kan zo'n fonds in combinatie met de versterking van woningen worden gebruikt. Zo slaan woningeigenaren twee vliegen in één klap als hun woning in de steigers staat vanwege de versterking.

Wethouder Bé Schollema ziet wel brood in het plan en liet maandagavond weten begin volgend jaar met een voorstel te komen hoe zo'n fonds eruit moet komen te zien.

